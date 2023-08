Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Habeck/ Paus

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Habeck/ Paus:

"In der Politik ist oft am interessantesten, wer nichts sagt. Vizekanzler Habeck zum Beispiel schweigt zum Affront seiner Kabinettskollegin Lisa Paus, die ein Wirtschaftswachstumsgesetz blockiert, um an anderer Stelle mehr für Familien herauszuschlagen. Ganz abgesehen davon, dass Politik gerade nicht wie im Basarmodus betrieben werden sollte: Paus macht nicht nur sich als Politikerin unmöglich. Sie beschädigt zudem Habeck. Und sie demonstriert, dass die Ampel-Koalition nichts aus den Fehlern des ersten Halbjahres gelernt hat. Ganz so, als ob es das monatelange Hickhack um das Heizungsgesetz nicht gegeben hätte. Der Vorwurf aus der Union, dass dieses Kabinett "es" einfach nicht kann, ist unter diesem Aspekt voll gerechtfertigt."