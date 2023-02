Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Faeser

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Faeser:

"Wie wäre es mal zur Abwechslung mit einer Wählerbeschimpfung? Vom jahrzehntelangen SPD-Missmanagement (nicht nur in Sachen Verwaltung) haben die Berliner ebenso genug wie von der grünen Verkehrsideologie. Aber zusammen mit der Linken verhelfen sie dem Bündnis der Unfähigkeit dann doch wieder zur Machtoption, während die "siegreiche" CDU alleine auf sich gestellt ist. Was ist denn das für ein Ergebnis? Und lässt sich so eine Regierung bilden? Nach rein mathematischen Prinzipien schon. Und da machen auch die 105 Stimmen, auf die jetzt Franziska Giffey fast schon stolz verweist, den entscheidenden Unterschied: Rot-Grün-Rot unter ihrer Führung ist das, was sich die Regierende Bürgermeisterin auch für die nächsten dreieinhalb Jahre vorstellen kann. Überhaupt das Regieren: Darum geht es."/al/DP/he