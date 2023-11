Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Bundeswehr/ Ukraine

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Bundeswehr/ Ukraine:

"Wir leben in einer "Zeitenwende", sollen "kriegstüchtig" werden und künftig einmal im Jahr einen "Veteranentag" begehen. Im Haushaltsendspurt wird kurz vor Schluss die Ukrainehilfe auf acht Milliarden Euro verdoppelt, die Bundeswehr ohnehin mit 100 Milliarden Euro aufgepäppelt (für das 49-Euro-Ticket ist aber kein Geld da). Das Zwei-Prozent-Ziel der Nato? Alternativlos. Die Ampel-Koalition ist - teilweise mit Unterstützung der Union - dabei, die Deutschen auf einen neuen, einen härteren Kurs einzustimmen. Die Militarisierung der Politik schreitet voran. Wird die Bundeswehr demnächst Rekruten in den Schulen werben? Vermutlich. Gefühlt wird das gesellschaftspolitische Rad um ein gutes Jahrhundert zurückgedreht. Die alten Rezepte - Wandel durch Handel, Frieden schaffen mit immer weniger Waffen - haben ausgedient. Und so werden aus ehemaligen Handelspartnern nicht Konkurrenten, sondern gleich Gegner, und aus den Feinden anderer Staaten werden unsere Feinde."/zz/DP/he