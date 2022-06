Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zum EU-Label für Atom und Gas

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zum EU-Label für Atom und Gas:

"Das Brüsseler Vorhaben, Atomkraft und Gas als nachhaltig und klimafreundlich einzustufen, hat einen Dämpfer erhalten. Das grüne EU-Label, das Ursula von der Leyen mit Blick auf Mitglieder wie Frankreich durchpeitschen wollte, hat in einigen Ländern für Entrüstung gesorgt. Österreich will vor dem Europäischen Gerichtshof gegen die geplante Aufnahme in die Taxonomie, also das Klassifizierungssystem für nachhaltige Investitionen, klagen. Ziel der EU ist es, bis 2050 klimaneutral zu werden, und die Atomkraft, die vor allem in Frankreich kräftig vorangetrieben wird, könnte dabei massiv helfen."/ra/DP/nas