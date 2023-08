Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Transferleistungen

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Transferleistungen:

"Die deutsche Wirtschaft leidet derzeit unter einem nie dagewesenen Fach- und Arbeitskräftemangel. Immer höhere Transferleistungen nehmen tendenziell jedoch den Druck, eine Arbeit anzunehmen. Insbesondere eine - mangels Berufsabschluss - schlechter bezahlte. Zudem bieten immer großzügigere Zuwendungen vom Staat stärkere Migrationsanreize. Die vielen Zugezogenen ohne ausreichende Sprachkenntnisse bringen unser Schulsystem an seine Belastungsgrenze. Was wiederum zu mehr Abgängern ohne Abschluss führt - die wiederum auf Transferleistungen angewiesen sind. Die Regierung täte derzeit besser daran, Geld in die Stimulierung der Konjunktur und in die Stabilisierung des Bildungswesens zu stecken."/DP/jha