Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Studie zur Ampel-Halbzeitbilanz

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Studie zur Ampel-Halbzeitbilanz

"Insofern belegt die Bertelsmann-Studie zur Zwischenbilanz der Ampel-Regierung zweierlei: Einerseits den Reformwillen und Fleiß der Regierung, die trotz aller Widrigkeiten an ihren politischen Vorhaben festhält. Anderseits aber auch das Versäumnis, die alte Agenda umzuwerfen und die Erwartungen der Menschen nach Sicherheit und guten Lösungen in Krisenzeiten zu erfüllen. Der Blick ist immer noch zu sehr nach innen gerichtet. Zu viel Kraft und Zeit ist nötig, um zwischen den drei unterschiedlichen Partnern einen Konsens herzustellen. Schlechte Voraussetzungen fürs Regieren in Krisenzeiten. Auch wenn die Ampel das Beste daraus macht."/yyzz/DP/nas