Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Russland

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Russland:

"Viele Politiker in Deutschland sehnen sich das Ende von Putins Herrschaft herbei. Sie erwarten, dass sie mit einem Nachfolger im Kreml leichter über einen Frieden verhandeln können. Das aber ist ein gefährlicher Wunsch. Denn die Kritik an Putin kommt - und das ist das Neue - nicht unbedingt nur von Seiten der demokratischen Opposition, sondern vor allem von Seiten derer, die zu allem bereit wären, um den Krieg in der Ukraine zu gewinnen."/kkü/DP/jha