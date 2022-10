Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Luft-Grenzwerten

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Luft-Grenzwerten:

"Der Vorschlag der EU-Kommission zu den Grenzwerten empfiehlt keine konkreten Maßnahmen zur Luftverbesserung. Europäische Städte haben unterschiedliche Verkehrskonzepte ausprobiert - von der Londoner Innenstadt-Maut über den kostenlosen Nahverkehr in Luxemburg, exklusive Fahrspuren für Fahrgemeinschaften in Großbritannien und Spanien bis zu den breiten Fahrrad-Schnellstraßen in Amsterdam. Die europäischen Kommunalpolitiker sollten sich über ihre Erfahrungen austauschen, welche dieser Konzepte neben der E-Mobilität zur Luftreinhaltung beitragen. Einen Pendler überzeugt man am besten damit, dass er weniger im Stau stehen muss."/yyzz/DP/he