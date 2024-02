Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Grüne

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Grüne:

"Die Grünen verlieren jedoch zuweilen bei der Verfolgung ihrer wertegeleiteten Zielsetzung das Gefühl für die Angemessenheit der Mittel. Auf dem Weg zur Klimaneutralität im Gebäudesektor wird eine Energieeffizienz verlangt, die schlicht nicht mehr bezahlbar ist. Im Kampf gegen Kinderarbeit und globale Ausbeutung wird dem kleinen Mittelständler die Verantwortung für jede Verfehlung bis ins letzte Zipfelchen des weltumspannenden Zulieferernetzes aufgebürdet. Und dem Tierwohl wird das Wohl des Landwirts und des Verbrauchers untergeordnet. Es entsteht der Eindruck, dass viele Regeln erlassen werden, ohne dass den davon Betroffenen ausreichend Gehör geschenkt wird. Keinem noch so hehren Ziel darf man in einer Demokratie so leichtfertig die Bedürfnisse der Menschen unterordnen. Gegen den Willen der Bürger wird Ziel erreicht werden."/nme/DP/he