Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Chinas Friedensinitiative

REUTLINGEN (dpa-AFX) - 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Chinas Friedensinitiative

China will Moskau in dem Konflikt aus mehreren Gründen nicht verlieren sehen: Autoritäre Staaten müssen zusammenhalten, denn hier geht es auch um einen Wettbewerb der Systeme. Chinas starker Mann Xi Jinping fürchtet freiheitlich-demokratische Systeme, weil sie die kommunistische Einparteienherrschaft bedrohen könnten. Eine russische Niederlage oder ein - eher unwahrscheinlicher - Umsturz in Russland wäre nicht im Sinne von Xi. Noch ein weiterer Aspekt ist von Bedeutung: Peking tut sich schwer damit, Russlands Angriff auf die Ukraine zu verurteilen, weil es bezüglich Taiwan ganz ähnliche Ansprüche erhebt. Putin spricht der Ukraine das Existenzrecht als souveräner Staat ab, dasselbe gilt für Peking bei seiner Ein-China-Politik bezüglich Taiwan./yyzz/DP/zb