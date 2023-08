Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zur Spionage bei der Bundeswehr

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zur Spionage bei der Bundeswehr:

"Der Fall ist für Deutschland ein weiteres Desaster. Noch ist nicht bekannt, mit welchen Vorgängen der Mann, der sich den Russen angeblich aus Frust selbst angedient hat, betraut war, an welche Informationen er gelangt ist und was er verraten hat. Stimmt es jedoch, dass er sich als AfD-Anhänger zu erkennen und Sympathie für Kriegsverbrecher im Kreml geäußert hat, muss geklärt werden, warum er überhaupt noch in dem Amt tätig war, über das alle Beschaffungsvorhaben von Socken für die Soldaten bis hin zu Panzern, Kampfjets und Marschflugkörpern laufen. Umso wichtiger ist es, Konsequenzen aus dem nach dem Maulwurf beim BND zweiten bedeutenden Spionagefall innerhalb kurzer Zeit zu ziehen. Es dürften nicht die Einzigen sein. Deshalb gilt es zu diskutieren, wie die Abwehr besser aufgestellt und die Sicherheitsüberprüfung von Personal in sensiblen Bereichen optimiert werden kann."/ra/DP/he