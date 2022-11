Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zum Streit um die Einbürgerungen

PFORZHEIM (dpa-AFX) - Die "Pforzheimer Zeitung" zum Streit um die Einbürgerungen:

"Wenn CDU und CSU behaupten, durch die Pläne der Ampel werde die Staatsbürgerschaft "verramscht", glauben die Schwestern wohl, damit die Lufthoheit über die (in die Sozialen Netzwerke verlagerten) Stammtische erlangen zu können. Verramscht wird nichts, weil es weiter klare Kriterien geben wird, trotz kürzerer Fristen und Erleichterungen durch besondere Integrationsleistungen. Was innerhalb der Ampel eher geplant ist, ist die Annäherung an die Realitäten. Deutschland befindet sich nicht mehr nur im Wettbewerb um die besten Köpfe, also um möglichst viele Fachkräfte. Sondern es fehlen fast überall schlichtweg Arbeitskräfte. Das Land ist somit auf Zuwanderung angewiesen. Eine schnellere Einbürgerung kann da ein weiterer Anreiz sein."/yyzz/DP/men