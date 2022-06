Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Transformations-Gipfel

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Transformations-Gipfel:

"Am Wandel führt kein Weg vorbei. Wenn auf diesem Planeten in Zukunft noch eine lebenswerte Existenz in Frieden, Sicherheit und Wohlstand möglich sein soll, dann muss Veränderung her. Nur, Veränderung, das ist so leicht gesagt. In Wahrheit bedeutet der bevorstehende Prozess eine immense Kraftanstrengung. Da kommt die neue "Allianz für Transformation", die die Bundesregierung nun zusammen mit Wirtschaft, Gewerkschaften und Umweltverbänden schmiedet, durchaus gelegen. Industrie-Präsident Siegfried Russwurm bemühte einen Ausdruck von Ex-Kanzlerin Angela Merkel: Die Transformation sei "alternativlos". Wenn aber die Lösung der Probleme unserer Gegenwart als alternativlos erkannt ist, dann darf die politische Antwort darauf es nicht mehr sein. Die große Aufgabe dieser Bundesregierung ist es, eben gerade alternative und neue Wege zu finden."/ra/DP/nas