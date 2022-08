Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Klimaprotesten

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Klimaprotesten:

"Teile der Klima-Bewegung berufen sich auf ein vermeintliches Notstandsrecht, das es ihnen erlaube, Industrieanlagen oder die fossile Energieversorgung zu attackieren. Wenn Faeser nun vor dem "Versuch von Linksextremisten" warnt, die Klima-Proteste zu instrumentalisieren, verkennt sie die Situation. Diese angebliche Instrumentalisierung ist gar nicht nötig, da in der Bewegung selbst längst die Systemfrage gestellt wird, und es, wie sich in Hamburg gezeigt hat, zu den erklärten Zielen gehört, "fossilen Kapitalismus" zu überwinden. Von einer "grünen RAF" sprechen Aktivisten bereits selbst. Es ist zu hoffen, dass sich nicht nur das Gros der Klimaschützer von ökofaschistischem Gedankengut distanziert. Auch Forscher, deren Erkenntnisse von den Radikalen als Rechtfertigung angeführt werden, sind in der Pflicht, auf Abstand zu gehen und Apokalypse-Szenarien, die Gewalt rechtfertigen sollen, Fakten entgegenzusetzen."/yyzz/DP/he