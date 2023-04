Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zur Wahl in der Türkei und Erdogans Macht

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zur Wahl in der Türkei und Erdogans Macht:

"Manche Beobachter sagen, Erdogan habe zu viel zu verlieren, um den Präsidentenpalast bereitwillig zu verlassen. Der Präsident müsse die Wahl gewinnen, um Anklagen wegen Korruption und Verfassungsbrüchen in seiner Amtszeit zu entgehen, schrieb der im griechischen Exil lebende Politologe Cengiz Aktar in einem Beitrag für die Erdogan-kritische Internetzeitung Free Turkish Press. Erdogans Partei AKP weist dies zurück. Aktar rechnet damit, dass Erdogan versuchen wird, die Wahl zu manipulieren, etwa mit Hilfe regierungstreuer Mitglieder der Wahlkommissionen in Ankara und den 81 Provinzen der Türkei. Allerdings ist die Regierung schon einmal damit gescheitert, die Wahlkommissionen zu benutzen, um einen Erfolg der Opposition zu verhindern."/yyzz/DP/nas