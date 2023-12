Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zum winterlichen Bahn-Chaos

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zum winterlichen Bahn-Chaos:

"Die Dauerkrise der Bahn muss von immer weniger Bediensteten geschultert werden, die jetzt gerade wieder bei Eis und Schnee versuchen müssen, den Laden trotz Mangelverwaltung wieder in Gang zu bringen. Sie stehen buchstäblich auf verlorenem Posten. Übrigens: An der Verkehrstechnik an sich kann es nicht liegen. In Skandinavien, den USA und Kanada, wo man über einen halben Meter Schnee nur müde lächeln kann, verkehren Züge, starten und landen Flugzeuge. Aus Österreich werden nur Sperrungen von Nebenstrecken gemeldet, und die transsibirische Eisenbahn stellt auch im Winter ihren Betrieb nicht ein."/ra/DP/ngu