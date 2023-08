Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu nächster Immobilienpleite

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu nächster Immobilienpleite:

"Die schlechten Nachrichten für Nürnberg reißen nicht ab, und daran ist in diesen Tagen nicht der 1. FCN schuld. In der Innenstadt stehen mit dem alten Kaufhof und dem City-Point zwei Immobilien an Top-Standorten leer, das Bauprojekt auf dem Gelände des ehemaligen Schuhhauses Leiser in der Breiten Gasse wurde aus Insolvenzgründen gestoppt. Das schmerzt, weil die Einkaufsattraktivität der Innenstadt und das Stadtbild leiden. Umso länger die Gebäude vor sich hingammeln, umso mehr. Und nun kommen noch die Insolvenzen bei den Immobilienentwicklern Project Immobilien und Gerch hinzu, die beide in Nürnberg stark engagiert sind. Ob, worüber sich diejenigen sorgen, die bei beiden Unternehmen investiert haben, die Insolvenzen dazu führen, dass auf den Großbaustellen länger nichts mehr weitergeht, kann noch nicht sicher beantwortet werden."/al/DP/he