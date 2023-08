Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Zukunft der deutschen Autoindustrie

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Zukunft der deutschen Autoindustrie:

"Es wäre verfehlt, der deutschen Autoindustrie schon jetzt einen Niedergang zu bescheinigen, doch der Umzug ins Ausland hat unübersehbar längst begonnen. Selbst wenn BMW noch gerne zuhause in großem Stil investieren will, tun sich Hindernisse auf. Auch dreht sich der Knowhow-Strom, der bislang nur die Richtung von Europa nach China kannte, allmählich um. Ob Deutschland das Land der begehrtesten Automobile in der Welt bleibt, ist nicht ausgemacht."/yyzz/DP/he