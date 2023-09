Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Wohnungsbaugipfel

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Wohnungsbaugipfel:

"Was beim Flugzeugbau möglich ist, nämlich das Motto: "Eine Zertifizierung in einem Land der EU gilt für alle Länder", muss auch bei der Serienfertigung von Wohnhaus-Modulen in den Bundesländern möglich sein. So können auch beim Gipfel vereinbarte Einzelmaßnahmen, wie etwa die größere Freizügigkeit beim Dachausbau, positive Auswirkungen auf den Klimaschutz haben. Außerdem wird darin eine "Genehmigungsfiktion" von drei Monaten für einen Bauantrag eingeführt. Hoffen wir, dass das keine Fiktion bleibt. Und noch eine Frist wurde gesetzt: Die Bauordnungs-Änderungen sollen bereits bis zur nächsten Fachministerkonferenz im November umgesetzt sein. Es klingt zu schön, um es zu glauben."/yyzz/DP/he