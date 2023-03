Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Österreich

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Österreich:

Der Ukraine-Krieg bedeutet nicht nur für Deutschland eine Zeitenwende. Österreich aber tut so, als hätte sich wenig geändert. Die längst fällige Debatte über eine neue Sicherheitsdoktrin findet nicht statt, weil kein Politiker in Verdacht geraten will, die heilige Kuh Neutralität schlachten zu wollen. Solange EU und Nato diese sicherheitspolitische Trittbrettfahrerei dulden, sieht man in Wien aber keinen Grund, daran etwas zu ändern./yyzz/DP/mis