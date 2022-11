Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Karl Lauterbach und dritter Corona-Winter

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Zeitung" zu Karl Lauterbach und drittem Corona-Winter:

"Gesundheitsminister Lauterbach ist abzunehmen, dass sein Appell, im Umgang mit dem Virus nicht sorglos zu werden oder die Geduld zu verlieren, auf den Schutz der potenziell gefährdeten Menschen - chronisch Kranke, Pflegebedürftige zum Beispiel - gerichtet ist; doch spricht aus ihm auch ein grundlegendes Misstrauen in die Vernunft der meisten Bürgerinnen und Bürger. Zeigen wir also dem Minister, dass wir vernünftig sein können. Wer krank ist, bleibt zuhause. Wer unter Menschen Maske tragen will, soll das tun. Freiwillig, ohne Pflicht."