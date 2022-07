Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Förderpolitik/Solarparks

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Förderpolitik/Solarparks:

Irgendwie geht es ja voran mit der Energiewende. Überall entstehen Solarparks, und sie produzieren Unmengen an Strom. Der wird zwar gebraucht - aber eben nicht mittags, wenn er massenhaft entsteht. Die Folge: Der überschüssige Strom wird weggeschmissen. Weil die Betreiber trotzdem voll bezahlt werden, entstehen neue Solarparks, obwohl diese längst keiner mehr braucht. Wenn die Energiewende so unkoordiniert abläuft wie in diesem Fall, kann das nur scheitern./be/DP/mis