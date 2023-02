Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu EU/Autos

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu EU/Autos:

"Wer den Verbrennermotor zum Feindbild erkoren hat, wird in dem Beschluss den Durchbruch zur rein batterie-elektrischen Mobilität sehen. Diese wird in Zukunft sicher eine bedeutende Rolle spielen. Die alleinige auf lange Zeit nicht. In Europa nicht, weil viele ihre Verbrenner-Autos wo noch sehr lange fahren werden; in bevölkerungsreichen Ländern außerhalb Europas erst recht nicht, weil E-Autos zu teuer sind. Zudem muss der Strom für E-Autos irgendwo herkommen, und die Ladeinfrastruktur auch. Beides ist mit Unsicherheiten behaftet."/DP/jha