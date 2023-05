Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Drohnenangriff/Kreml

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Drohnenangriff/Kreml:

"Was die mutmaßlichen Drohnenangriffe auf den Kreml angeht, wissen Beobachter, Kommentatoren und Analytiker offensichtlich so gut wie nichts Stichhaltiges. Ist es überhaupt geklärt, ob es Drohnen waren, die da über dem Präsidentenpalast abgeschossen worden sein sollen? Videoaufnahmen deuten darauf hin. Ob die Aufnahmen aber tatsächlich zeigen, was sie suggerieren, ist (noch) nicht bewiesen. Geht man trotzdem davon aus, dass es Drohnen waren, und unterstellt man, wie der Kreml selbst, dass sie ukrainischer Herkunft waren, dann würde dies erhebliche Zweifel an der Verteidigungsfähigkeit der russischen Luftabwehr wecken."/DP/jha