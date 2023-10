Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Demokratie

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Demokratie:

"Muss Deutschland, das wegen seiner Geschichte eine besondere Verantwortung für den Schutz Israels und des Judentums hat, antiisraelische Demonstrationen in seinen Stadtzentren dulden? Demokratie und Rechtsstaat gebieten es, aber nur innerhalb der Grenzen des Strafgesetzbuches. Wenn Gewalt und Volksverhetzung wie in Berlin zu erwarten sind, muss der Staat nicht sehenden Auges den Judenhassern und Randalierern freie Bahn lassen. So weit geht die Meinungsfreiheit nicht."/yyzz/DP/he