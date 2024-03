Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Cannabis-Legalisierung

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Cannabis-Legalisierung:

"Das Gesetz ist so ausgefallen, wie man es in einem verbürokratisierten Staat befürchten musste: kompliziert und kaum umzusetzen. Allein die 100-Meter-Zonenregelung um Kindertagesstätten und Schulen hätte das eigentlich schon aufzeigen müssen. Die Polizei muss jetzt auch noch kontrollieren, ob auf den jeweiligen Quadratmetern Kiffen erlaubt ist oder nicht. Man kann sich nur an den Kopf fassen. Bei allem Eifer, die erwartete Kifferei im Freistaat zu unterdrücken, lässt sich die bayerische Staatsregierung dazu hinreißen, eine millionenteure "Kontrolleinheit" aufzubauen. Bürokratie soll also mit Bürokratie bekämpft werden."/DP/jha