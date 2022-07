Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Boris Johnson

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Boris Johnson:

"Er wollte einfach nicht gehen. Aufgabe ist ein Wort, das in Boris Johnsons Lexikon nicht vorkommt. Doch zum Schluss wurde auch für den britischen Regierungschef, dem nachgesagt wurde, sich mit den Fingernägeln an seinem Schreibtisch in der Downing Street festzukrallen, der Druck zu groß. Ein wahrer Exodus von Ministern und Staatssekretären, die seine Regierung aus Protest gegen seine Führung verlassen hatten, machte Boris Johnson klar: Das Spiel ist aus."