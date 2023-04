Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Annäherung beim Brenner-Transitverkehr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Annäherung beim Brenner-Transitverkehr:

"Wo natürliche Intelligenz nicht mehr weiter kommt, muss die künstliche her. Sie soll in Zukunft regeln, welche Spediteure mit welchen Lkws wann den Brenner-Korridor zwischen Rosenheim und Trient befahren können. Dazu drängen sich viele Detailfragen auf, die noch Ärger machen könnten. Und irgendwann könnte es auch die Pkw-Fahrer auf dem Weg an den Gardasee oder die Adria erwischen, weil die Technik sich natürlich nicht nur zur Reglementierung von Brummis nutzen lässt. Schon jetzt ist es für Autoreisende an bestimmten Tagen verboten, auf die Landstraße zu wechseln."/ra/DP/he