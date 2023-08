Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu ausländischen Investoren

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu ausländischen Investoren:

"In einer daueraufgeregten Gesellschaft lässt sich alles zum Skandal stilisieren, vermutlich auch das: Deutschlands Top-Konzerne gehören größtenteils ausländischen Investoren, die dann auch am stärksten an den Gewinnen partizipieren. Der Ausverkauf Deutschlands, so scheint's, ist in vollem Gang. Wer nicht an schnellen Schuldzuweisungen, sondern an einer seriösen Einschätzung interessiert ist, muss das ganze Bild betrachten: Zur Wahrheit gehört, dass Konzerne wie Adidas und Siemens nur noch einen kleinen Teil ihrer Umsätze in Deutschland erwirtschaften, für ihren Erfolg Auslandsmärkte entscheidend sind. Dass ausländische Investoren sich vermehrt in die Konzerne einkaufen, ist Folge davon."/DP/jha