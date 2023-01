Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Verteidigungsministerin Lambrecht

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Verteidigungsministerin Lambrecht:

"Es reicht, Frau Lambrecht! - Verteidigungsministerin sollte schleunigst gehen. Wie schon so oft muss man feststellen: Christine Lambrecht sagt und tut zielsicher immer genau das Unpassende. Wenn sie sich einen Gefallen tun wollte, würde sie zurücktreten. So hätte sie sich wenigstens am Ende noch einen Rest an Selbstbestimmung erhalten. Denn eine Voraussage sei gewagt: Um die Ressortchefin Lambrecht wird von jetzt an keine Ruhe mehr einkehren."/ra/DP/ngu