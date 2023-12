Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Söders Magnetschwebebahn

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Söders Magnetschwebebahn:

"Söder, das darf vorausgesetzt werden, will mehr als ein Luftschloss errichten. Trotzdem sind derzeit sehr viele Fragen ungeklärt. Das sollte sich ändern. Niemand erwartet zum jetzigen Zeitpunkt ein fertiges Konzept, doch die Debatte über Für und Wider, über Streckenvarianten, Finanzierung und Bedarfsermittlung sollte rasch geführt werden - durchaus auch im Interesse Söders. Der Nürnberger genießt das Privileg, Denkanstöße geben zu dürfen. Beim Thema Magnetschwebebahn kann er auch seine Fähigkeit, Dinge nachzuhalten, unter Beweis stellen. Denn mit der Ankündigung allein ist nichts gewonnen. Die fundamentale Kritik der Grünen ist zum jetzigen Zeitpunkt allerdings zu apodiktisch und erinnert in der Wortwahl an den gerade beendeten Landtagswahlkampf."/yyzz/DP/he