Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Lützerath/Grüne

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Lützerath/Grüne:

"Die Grünen wagen den größten Spagat - zwischen Pragmatismus und Kompromissbereitschaft pur (wie Habeck und seine NRW-Kollegin Mona Neubaur) und radikalem Protest (wie Mitglieder, die Parteizentralen besetzen). So verständlich die Absolutheit der "Letzten Generation" angesichts alarmierender Klima-Daten ist: Politik kommt nach wie vor nicht aus ohne Kompromisse. Davon bietet allerdings auch die Ampel in Sachen Klima entschieden zu wenig - und sorgt so für eine unnötige Verhärtung der Fronten."/yyzz/DP/nas