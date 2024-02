Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Friedrich Merz

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Friedrich Merz:

"Recht haben Friedrich Merz und die CSU, wenn sie sich über die Wahlrechtsreform der Koalition aufregen, die vom Bundesverfassungsgericht begutachtet werden wird. Sie könnte schlimmstenfalls dazu führen, dass die CSU alle Wahlkreise in Bayern gewinnt und trotzdem wegen Unterschreitens der Fünf-Prozent-Hürde keinen einzigen Abgeordneten stellt. Wer soll das noch verstehen? Die aktuelle Empörung des Oppositionsführers, aufgehängt am Zuschnitt eines Wahlkreises in Schwaben, ist nicht angemessen. Das hat unter anderem ein Faktencheck der Deutschen Presseagentur ergeben. Friedrich Merz hat sich und der derzeit ganz gut dastehenden Union damit keinen Gefallen getan."/yyzz/DP/he