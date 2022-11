Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Deutschlandticket

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Deutschlandticket:

"Eines muss man den Erfindern des 9-Euro-Tickets lassen: Sie haben mit ihrem auf drei Monate befristeten Projekt im Sommer eine so radikale Veränderung im öffentlichen Nahverkehr bewirkt, wie es niemand für möglich gehalten hätte. Voraussichtlich schon im Januar 2023 werden alle Menschen, die das wollen, zur Flatrate von 49 Euro sämtliche regionalen Verkehrsverbünde in Deutschland nutzen können. Davon werden enorm viele Gruppen etwas haben: Pendlerinnen und Pendler, die zum Teil bisher deutlich mehr für ihr Monatsticket bezahlen mussten; Geschäftsreisende, die sich nicht mehr in jeder neuen Stadt auf andere Tarife einstellen müssen; Urlauber, denen ratloses Herumstehen vor wechselnden Fahrkartenautomaten erspart bleibt. Bund, Länder und Kommunen stehen jetzt in der Pflicht, so viel Geld wie irgendwie vertretbar in U- und S-Bahnen und Busse sowie in die damit verbundene Infrastruktur zu stecken."