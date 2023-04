Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Arbeit braucht (keine) Regeln

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Arbeit braucht (keine) Regeln:

"Die Gewerkschaften erleben aktuell eine Umkehr des Trends der vergangenen 20, 30 Jahre: Da mussten sie vor allem Verteidigungskämpfe führen und viele schmerzhafte Kompromisse eingehen. Denn: Der Arbeitsmarkt kam den Unternehmen entgegen, es gab genügend Personal, die Arbeitgeber konnten manche Bedingung diktieren. Diese Zeiten sind erst mal vorbei. Wir erleben gerade in Deutschland erst den Anfang eines Arbeitskräfte-Mangels, der jetzt schon (Handwerker, Energie-Wende - die Stichworte reichen) ein Hemmschuh ist. Überalterung, die Verrentung der geburtenstarken Babyboomer-Jahrgänge - das verschärft sich in den kommenden Jahren erst so richtig. Zuwanderung allein ist da kein Allheilmittel, zumal Deutschland trotz mancher Bemühungen nicht attraktiv genug ist für jene Fachkräfte, die es braucht."/yyzz/DP/nas