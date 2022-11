Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Wahldebakel in Berlin

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu Wahldebakel in Berlin:

"All das ausgerechnet in einem Bundesland, das auf Kosten anderer existiert? Das ist die saure Pointe! Seit Jahr und Tag ist Berlin der größte Empfänger im Rahmen des Länderfinanzausgleichs. Allein 2021 waren es 3,6 Milliarden Euro. Davon hätte man wenigstens eine Wahl reibungslos organisieren können. Berlin ist trotz der Überweisungen heute kein bisschen sexy. Seinen ikonischen Spruch von 2003 müsste Klaus Wowereit abwandeln in "arm und verlottert". Die Berliner aber kümmert all das kaum: Verantwortlich für diese Zustände ist die rot-rot-grüne Koalition, die in der Hauptstadt seit 2016 schlecht regiert. Nach den Umfragen wird genau diese Koalition auch nach der Neuwahl weitermachen können. Dem Berliner Wähler scheint die eigene Stadt herzlich egal zu sein."/DP/jha