Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu China/Hamburger Hafen

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu China/Hamburger Hafen:

"Es ist ein schlechter Witz, dass es noch deutsche Politiker gibt, die Chinas Landnahme in Hamburg verteidigen. Am Wochenende ist in Peking eine politische Richtungsentscheidung getroffen worden - hin zu noch extremerer autoritärer Herrschaft. Wollen wir solchen Leuten Einfluss auf unsere Wirtschaft gewähren? China ist vor allem Systemgegner und Konkurrent, kein Partner. Peking verfolgt zudem konsequenten Wirtschaftsimperialismus. Das Projekt "neue Seidenstraße" ist dazu angetan, andere Nationen dauerhaft in Abhängigkeit zu bringen. In Europa ist China in diesem Rahmen schon an einem Dutzend Häfen beteiligt. Das ist ein gezieltes Programm zum Kauf wirtschaftlichen Einflusses. Fazit: Xi, nimm Deine Millionen und geh nach Hause!/be/DP/he