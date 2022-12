Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zur Rentenpolitik

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zur Rentenpolitik:

"Ja, da würde es helfen, wenn Unternehmen bei der Besetzung offener Stellen mehr Älteren eine Chance geben würden - mit diesem Hinweis liegt Hubertus Heil nicht falsch. Und doch ist es billig, dass nun ausgerechnet der SPD-Mann den Firmen den Schwarzen Peter zuspielt. Ohne seine Partei hätte es die "Rente mit 63" nicht gegeben. Dadurch ist so ein riesiger Schatz an Erfahrung und Kompetenz verloren gegangen. Und das in einer Zeit, in der längst klar war, dass der demografische Wandel Deutschland vor eine enorme Herausforderung stellen würde."/kkü/DP/nas