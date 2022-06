Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zum Umgang mit Saudi-Arabien

BAYREUTH (dpa-AFX) - Die Zeitung "Nordbayerischer Kurier" zum Umgang mit Saudi-Arabien:

"Seit dem Mord an Khashoggi hat sich nichts an der Abhängigkeit des Westens von der Öl-Monarchie geändert. Die Sanktionen gegen Russland haben die Abhängigkeit sogar noch erhöht. Das macht die Rückkehr des saudischen Kronprinzen auf die internationale Bühne unvermeidlich. Wer den Thronfolger wegen seines Umgangs mit Dissidenten meiden will, sollte weniger Öl verbrauchen oder woanders kaufen. Geschieht das nicht, kann man sich die Empörung sparen."/ra/DP/men