Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Wasserstoffstrategie

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu Wasserstoffstrategie:

"Es ist gut, dass die Bundesregierung hier ehrgeizig bleibt. Doch Ziele sind das eine, die Wirklichkeit eine andere. Und die sieht so aus: Wasserstoff ist bislang kaum verfügbar. Und wenn er verfügbar ist, dann ist er teuer. Zudem sind viele Pioniere auf dem Bereich in einem Dilemma: Sie würden gern Wasserstoff herstellen - wissen aber nicht, ob es die Leitungen geben wird, um ihn an die Industrie zu verkaufen. Also fängt niemand an."/al/DP/he