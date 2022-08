Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Trump

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu Trump:

"Trump hat die Justiz massiv behindert, die brisanten Staatsgeheimnisse sicherzustellen. Wenn die Ermittler beweisen können, dass er von der Aufbewahrung der Dokumente in Mar-A-Lago persönlich wusste, sieht es schlecht für den Ex-Präsidenten aus. Eine Anklage wäre dann kaum mehr zu vermeiden. Der Rechtsstaat muss sich wehrhaft zeigen - erst Recht gegen einen, der auch in dringendem Verdacht steht, den Versuch eines Staatsstreiches am 6. Januar inszeniert zu haben."/yyzz/DP/he