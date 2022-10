Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Corona

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier' zu Corona:

"Durch diese Patienten steigt die Arbeit in den Klinken - in einer Zeit, in der auch das Pflegepersonal hohe Ausfälle wegen Corona hat. Eine immer größere Last verteilt sich damit auf immer weniger Schultern. Das kann nicht gut gehen. Völlig zu Recht warnt Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) davor, dass sich die Herbstwelle nicht von selbst begrenzen wird. Wir alle werden wieder einen Beitrag leisten müssen. Maskenpflicht beim Einkaufen ist allemal besser als im Notfall vor verschlossenen Kliniktüren stehen zu müssen."/ra/DP/he