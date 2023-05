Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' (Bayreuth) zu Charles' Krönung

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu Charles' Krönung:

Vor der Westminster Abbey, in der Prachtstraße The Mall und am Buckingham Palace wurde Charles und Camilla zugejubelt. Doch weiter weg wurde demonstriert, erschallten die "Not my King"-Rufe. Viele im Vereinigten Königreich sind frustriert, sehen bei den Windsors niemanden, der sie repräsentiert, mit dem sie sich identifizieren können. Auch ihnen wird der neue König Antworten bieten müssen./yyzz/DP/mis