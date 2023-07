Pressestimme: 'Neue Presse' zur Demokratie

COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zur Demokratie:

"Viele Menschen ziehen sich heute lieber in ihre kleinen Meinungsblasen zurück, in denen sie Bestätigung finden. Internetgetrieben droht eine Auflösung der politischen Öffentlichkeit. Dabei bräuchte es wieder mehr Orte, an denen sich Menschen auf etwas verständigen. Die Uninformierten aber haben zuallererst eine Meinung und suchen dann nur noch nach Belegen im Netz."/ra/DP/he