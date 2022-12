Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zur Sorge vor Deindustrialisierung

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zur Sorge vor Deindustrialisierung:

"Industrieverbände und Gewerkschaften stimmen das große Lamento an. Aber auch Wirtschaft und Gewerkschaften müssen sich bewegen. Auch die Unternehmen müssen die neuen Bedingungen annehmen und sich teils neu erfinden. Was die Politik betrifft, ist es ihre größte Aufgabe, 2023 in jeder Hinsicht neue Energien freizusetzen. Der Preis für Strom und Gas muss wieder runter, der Turbo beim Ausbau der erneuerbaren Energien ist noch nicht gezündet. Auch für andere große Reformen ist jetzt das Zeitfenster so günstig wie seit Jahren nicht. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat das erkannt und weitreichende Vorschläge gemacht: Entbürokratisieren, Investitionen anreizen, digitalisieren, Steuern senken. Nicht alles davon ist sinnvoll und in dieser Koalition umsetzbar, anderes schon."