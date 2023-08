Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zum Renteneintrittsalter

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zum Renteneintrittsalter:

"Irgendwann droht der sogenannte Generationenvertrag zu erodieren. Es ist also wichtig, über Veränderungen zu sprechen. Veronika Grimm etwa regt an, bei steigendem Renteneintrittsalter auch die Gesundheit der potenziellen Rentner einzubeziehen. Auch über die Gesamtzahl der gearbeiteten Jahre ließe sich steuern, sodass am Ende etwa ein Fliesenleger nach jahrzehntelanger Arbeit nicht bis zum Umfallen arbeiten muss, sondern von seiner Rente profitieren kann."/yyzz/DP/he