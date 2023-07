Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zum Anstieg häuslicher Gewalt

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zum Anstieg häuslicher Gewalt:

"Eigentlich galt der Anstieg häuslicher Gewalt als Begleiterscheinung der Corona-Krise, als Familien viel Zeit zu Hause verbringen mussten und Konflikte häufig eskalierten. Nun aber liefert die Statistik die Erkenntnis, dass sich die negative Entwicklung fortsetzt - im vergangenen Jahr mit einem Plus von zehn Prozent auf mehr als 157.000 Gewalttaten. Das sind 432 am Tag. Als Grund darf der steigende Stress in der Gesellschaft gelten. Hohe Inflation und steigende Energiepreise, Angst vor den Folgen des Ukraine-Krieges und steigende Gewaltbereitschaft haben Auswirkungen auf Partnerschaften. Dann wird Frust zu Gewalt - vier von fünf Tätern sind Männer. Und rund 80 Prozent der Opfer sind Frauen."/yyzz/DP/he