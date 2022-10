Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Putin/Atomwaffendrohung

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Putin/Atomwaffendrohung:

"Hat der russische Präsident damit begonnen, strategische Streitkräfte, die einen Militärschlag mit atomaren Waffen verüben können, in Richtung der Ukraine zu verlegen? Noch sind es Gerüchte. Doch entsprechende Anzeichen mehren sich. Europa droht damit in eine militärische Katastrophe ohnegleichen zu schlittern. Wenn der Westen nicht in einen Krieg hineingezogen werden will, ist es an der Zeit, auf Kiew dahingehend einzuwirken, einem Waffenstillstand auch dann zuzustimmen, wenn das bedeutet, die von Russland geschaffenen Tatsachen zumindest vorerst zu akzeptieren und den Konflikt einzufrieren. Kiew hat nicht nur eine Verantwortung dem eigenen Volk gegenüber, sondern auch gegenüber dem gesamten europäischen Kontinent."/kkü/DP/he