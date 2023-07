Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Integration ukrainischer Flüchtlinge

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Integration ukrainischer Flüchtlinge:

"Es sind erfreuliche Neuigkeiten: Die nach Deutschland geflohenen Ukrainer - mehr als eine Million an der Zahl - sind gut integriert. Rund eineinhalb Jahre nach der Flucht infolge des russischen Überfalls ist laut einer neuen Studie fast jeder fünfte von ihnen dank guter Ausbildung erwerbstätig - und das, obwohl nur wenige Deutsch sprechen. Knapp die Hälfte will länger in Deutschland bleiben. Die meisten haben zudem Sprach- und Integrationsprogramme absolviert. Für Menschen, die erst kurz im Land sind und unter denen viele Frauen mit Kindern sind, ist das bemerkenswert. Das ist eine Erfolgsgeschichte, über die viel zu wenig gesprochen wird."/yyzz/DP/he