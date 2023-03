Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Guterres' Besuch in der Ukraine

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Guterres' Besuch in der Ukraine:

"Erst kürzlich haben 141 Mitglieder der internationalen Staatengemeinschaft Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine in einer Resolution der Vereinten Nationen verurteilt und den Rückzug der russischen Truppen gefordert. UN-Generalsekretär Antonio Guterres weiß beim Besuch in Kiew also eine beachtliche Phalanx der Verbundenheit mit dem angegriffenen Land hinter sich. Seine Mission, dafür zu sorgen, dass das in wenigen Tagen auslaufende Getreideabkommen verlängert wird, macht das nicht einfacher. Um die Vereinbarung, die einen sicheren Export von Getreide aus der Ukraine über das russisch kontrollierte Schwarze Meer in die Welt garantiert, ist ein massives Tauziehen entbrannt. Moskau und Kiew überhäufen einander mit Vorwürfen, die Absprachen zu sabotieren."/yyzz/DP/he